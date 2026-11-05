Leia aqui o DV desta sexta-feira, 06 de novembro

Taxa de concretização dos despedimentos coletivos atinge valor recorde de 96%É este o maior destaque do Dinheiro Vivo desta semana.Já na foto principal:A casa, o crédito e a poupança: especialistas explicam como pôr as contas em ordemSaber quanto entra é só metade da história. É preciso perceber para onde vai o dinheiro, antecipar despesas e pensar bem antes de assumir uma prestação, abrir um negócio ou investir. Cinco autores juntam experiência e conselhos práticos numa coleção sobre literacia financeira.Descarregue no link abaixo a edição completa do DV:.Veja a "primeira" em detalhe: