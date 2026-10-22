Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 23 de outubro

Entrevista ao selecionador nacional de ciclismo de pista é o grande destaque do DN Sport desta semana:Gabriel Mendes. O homem que faz campeões: “Não podemos cantar a corrida para os atletas”No cargo desde 2010, explica como se constrói o rendimento ao longo de anos, como se desenvolvem talentos e como treinador e atleta preparam juntos as decisões da corrida.Ainda se destaca, no futebol:O internacional A pelo Liechtenstein que já esta época foi chamado à seleção jogando nos... distritais de BejaDescarregue o suplemento completo no link abaixo:.Veja a "primeira" em detalhe: