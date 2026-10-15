Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 16 de outubro

Comitiva da FIFA vem a Portugal em novembro. Federação garante plano com três estádios no Mundial 2030É este o destaque principal do DN Sport desta semana. O diretor de operações da FIFA, Heimo Schirgi, vai chefiar a comitiva do organismo em mais uma deslocação a Lisboa e Porto, cidades que irão receber jogos do Campeonato do Mundo de Futebol, que pode ser jogado a 64 seleções. Plano inicial de 20 recintos poderá ser revisto se o alargamento não for aprovado e o torneio se mantiver com 48 países, como no Mundial 2026.E ainda se destaca:Kickboxing. Miguel Trindade vai em busca do inédito cinturão de Campeão Mundial dos pesos-pena do ‘glory’, principal liga de kickboxing da atualidade Contratação. Corinthians faz aposta inusitada em Seedorf para salvar balneário de estrelas da descidaCiclismo. Portugal vai terminar temporada de 2026 com o pior ‘ranking’ desde 2019Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a "primeira" em detalhe: