Leia aqui o DN desta terça-feira, 8 de setembro

Agricultores endurecem críticas ao Governo contra a falta de apoiosÉ esta a manchete do DN deste dia. O aumento do custo dos combustíveis está a lastrar a atividade dos agricultores portugueses e a falta de apoios públicos está a acabar-lhes com a paciência. Ao DN, o secretário-geral da CAP, Luís Mira, diz que, comparado com Espanha, “aqui não se está a fazer nada”. “Parece que a AD está a castigar o setor agrícola”. Já na foto principal, a Alemanha:AfD prepara-se para governar Saxónia-Anhalt. Merz admite “abalo até aos alicerces”E ainda se sublinha:Acesso ao aborto. Inspeção da Saúde abre investigação ao Hospital Garcia de Orta Descarregue a edição completa do jornal no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: