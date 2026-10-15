Leia aqui o DN desta sexta-feira, 16 de outubro

Governo pede à AR para gastar 334 milhões de euros em bancos falidosEsta é a manchete do DN desta sexta-feira, edição de fim de semana. Oitante (ex-Banif) e Parvalorem (ex-BPN) continuam no Orçamento do Estado para 2027. Têm vindo a devolver algum dinheiro ao Estado, mas a um ritmo muito lento. Parvalorem vai ser liquidada para o ano, mas continua com uma dívida persistente nos cinco mil milhões de euros. Esta é uma notícia para ler no Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia que pode descarregar no link abaixo:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 16 de outubro.Já a foto principal desta edição é dedicada à Saúde:Técnicos acusam INEM de querer violar acordo. Presidente negaE ainda se destaca:Balcãs. Sérvios veem Kosovo como berço da nação e a política externa obedece a essa lógicaEste também é dia de DN Sport, disponível no link abaixo:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 16 de outubro.Descarregue a edição eletrónica do DN aqui:.Veja a primeira página do jornal em detalhe: