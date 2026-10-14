Leia aqui o DN desta quinta-feira, 15 de outubro

A manchete do DN deste dia vai para o programa de reabilitação de imóveis da capital:Lisboa: reabilitação de casas municipais está a meio caminhoCâmara de Lisboa tem prazos prolongados até 2028 para obras em mais de 14 mil frações, mas, até aqui, pouco ultrapassam as 7200, detalha o Executivo em respostas ao DN. Candidaturas com apoio PRR expiraram em junho. Entrega de habitações a jovens sofre revés e meta passa das 120 para 63. Atribuição de chaves também abranda, com uma taxa de 36,8% do montante médio anual nos quatro anteriores de governação de Moedas. Na foto principal, o caso MAI-SIRESPRicardo Carrilho vê na exoneração um caminho para tornar “ineficiente” a secretaria-geral do ministério Ainda se destaca:Aviação. Plano de crescimento e 1,2 mil milhões garantem à Lufthansa a compra da TAPDescarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: