Warren Buffett deixa presidência da Berkshire Hathaway ao fim de 50 anos. Filho assume liderança

Warren Buffett reformou-se esta sexta-feira, 18 de setembro, aos 96 anos, depois de ter construído uma fortuna que o coloca na lista dos dez homens mais ricos do mundo.

Buffett anunciou que deixa a presidência do conselho de administração da Berkshire Hathaway, uma antiga têxtil em dificuldades que o guru dos mercados financeiros transformou num conglomerado avaliado em mais de um bilião de euros.

O filho, Howard Buffett, de 71 anos, é o senhor que se segue na liderança da Berkshire Hathaway.

A passagem do testemunho deveu-se à avançada idade. Numa carta aos acionistas, Warren Buffett reconheceu que "o tempo ganha sempre", mas foi "generoso comigo". Buffett admitiu mesmo que tem um bisneto de um ano que já se movimenta "um pouco mais rápido" do que ele.

Também conhecido como "Oráculo de Omaha" (cidade norte-americana onde está instalada a sede da Berkshire Hathaway), Buffett construiu uma um império que agrega empresas de construção, de indústria, bens de consumo e seguros, além de participações em algumas das maiores empresas mundiais, como a Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet ou Meta.

No ano passado, Buffet já tinha deixado o cargo de CEO da Berkshire Hathaway, em maio, na assembleia anual de acionistas da empresa. Greg Abel, vice-presidente da empresa, substituiu nesse papel.

Agora, a presidência do conselho de administração é passada a Howard Buffett, o segundo filho de Buffett, de um total de três, que há muito era dado como sucessor do pai na liderança do conglomerado e desde 1993 que assumia funções de direção na Berkshire Hathaway.