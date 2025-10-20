Vila Baleira reforça em Porto Santo com abertura de um hotel de luxo

O Vila Baleira Hotels & Resorts abre, em maio do próximo ano, um hotel de luxo em Porto Santo, Madeira, após um investimento de 13 milhões de euros. O Legacy Ithos, construído no local do antigo centro de talassoterapia do grupo, tem 28 quartos premium, um spa focado na utilização terapêutica das águas e areias vulcânicas da ilha, e piscina exterior. Contará também com um restaurante de alta gastronomia, cuja construção se iniciará em breve. Este projeto é o culminar de uma história que acaba de comemorar 25 anos.O encontro de Fernando Pinho Teixeira, fundador da Ferpinta, com o então presidente do governo regional da Madeira, Alberto João Jardim, determinou o primeiro investimento do grupo de Vale de Cambra na ilha dourada. Nessa reunião, o empresário queixou-se de fortes dores de costas e foi aconselhado a "enterrar-se" nas areias de Porto Santo. Os benefícios dessa terapia despertaram o sentido de negócio (e também de agradecimento) do comendador, que abriu, em setembro de 2000, o Vila Baleira Porto Santo, hotel com 256 quartos e 56 apartamentos, entre T1 e T2.Vinte anos depois e já com o negócio do turismo nas mãos do filho Jorge Teixeira e do neto Gonçalo, o Vila Baleira decide apostar na expansão da marca ao Funchal. Compra uma antiga unidade hoteleira, investe na ampliação e remodelação, e abre o Vila Baleira Funchal. Em 2022, inaugura mais um hotel em Porto Santo, o Vila Baleira Suites, com 56 quartos, que entra no portfólio do grupo também via aquisição. Esta estratégia de crescimento é repetida em 2025, com o Vila Baleira Residence Funchal, unidade com 24 estúdios. Um ano antes, firmou um contrato de exploração por 35 anos de 49 vilas em Porto Santo, naquele que é hoje o Vila Baleira Village..Agora, chegou a vez de apostar num conceito de luxo e numa nova marca: Legacy Ithos. Como explica Gonçalo Teixeira, um dos rostos da terceira geração e administrador executivo do Vila Baleira Hotels & Resorts, o nome é uma homenagem ao fundador (legacy é legado, em português) e à união e carácter da família. Este é o projeto que inicia "realmente o sonho que o meu avô teve há 25 anos" de elevar a um patamar superior os recursos naturais de Porto Santo, frisa.O Ora, designação escolhida para a unidade de saúde e bem-estar, pretende ser um espaço de renascimento, onde as águas, areias e as argilas da ilha assumem o protagonismo. E também ser um local de inovação, modernidade e exclusividade, que vem substituir o antigo equipamento de talassoterapia do grupo – em tempos o maior da Europa. Para Gonçalo Teixeira, o Ora é uma "âncora para o Legacy Ithos" e a afirmação de um conceito de saúde diferenciador e merecedor de um ambiente de luxo. O centro irá oferecer diversos programas, conduzidos por uma equipa multidisciplinar com mais de uma dezena de técnicos..O Vila Baleira registou uma faturação de 17 milhões de euros em 2024 e perspectiva atingir os 20 milhões este ano. Os hotéis são muito procurados por portugueses, mas também por italianos e nórdicos, que vêm desfrutar da "pérola que é Porto Santo", onde o tempo é rei, diz Gonçalo Teixeira. O grupo emprega 450 pessoas nos vários hotéis e é o maior empregador da ilha dourada..Recorde-se que, em 2016, Fernando Pinho Teixeira decidiu avançar com uma reorganização do grupo Ferpinta, que constituiu em 1962. A entrada da terceira geração nos negócios foi a alavanca da decisão. A solução, depois de consultados os advogados, foi promover um sorteio.Na casa-mãe, os quatro ramos da família ficaram com participações iguais. O negócio do turismo e das máquinas agrícolas passou para o filho, Jorge Teixeira. A atividade em Angola ficou com a família de Paulo Lei, Moçambique nas mãos de Avelino Ribeiro e a área da distribuição em Portugal com a de Nuno Pires, todos genros do fundador, que está prestes a completar 90 anos. No ano passado, o grupo Ferpinta foi responsável por um volume de negócios agregado da ordem dos 500 milhões de euros..Alentejo vê nascer primeira aldeia regenerativa da Europa financiada com 'tokens'.Alemã Rockstone prepara-se \npara investir 250 milhões \nentre Melides, Lisboa e Porto