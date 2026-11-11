União Europeia fecha acordo para Orçamento de 2027 de quase 200 mil milhões de euros

As instâncias comunitárias chegaram a um entendimento quanto às contas da União Europeia para o exercício de 2027, o ano que encerra o atual Quadro Financeiro Plurianual. O compromisso estabelecido entre o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu prevê um montante global de 199,7 mil milhões de euros em autorizações de despesa, fixando as dotações destinadas a pagamentos efetivos nos 211,5 mil milhões de euros.

O teto financeiro definido visa assegurar o financiamento contínuo das políticas estratégicas da região e garantir capacidade de resposta face a perturbações externas geopolíticas e económicas.

A alocação das verbas reflete a prioridade concedida ao reforço da coesão territorial, à resiliência económica e à preservação dos valores comunitários, área a que é confiada a maior tranche orçamental, num total de 75,8 mil milhões de euros em autorizações.

O setor focado nos recursos naturais e no ambiente capta 57,1 mil milhões de euros, ao passo que os investimentos direcionados ao mercado único, à inovação e à transformação digital somam 22 mil milhões de euros.

No âmbito das relações externas, a rubrica vocacionada para a vizinhança e cooperação internacional absorve 15,5 mil milhões de euros.

A vertente operacional e de segurança traduz-se no destacamento de 13,9 mil milhões de euros para a manutenção da administração pública europeia, a par de 5,8 mil milhões de euros atribuídos às dinâmicas de migração e controlo de fronteiras.

A área da segurança e defesa assegura cerca de 3,1 mil milhões de euros, num envelope orçamental que integra ainda uma componente específica de 650 milhões de euros afetada ao empréstimo de apoio à Ucrânia e 5,9 mil milhões de euros para instrumentos especiais de intervenção.

Para precaver eventuais contingências ou emergências ao longo do exercício fiscal, os negociadores europeus decidiram salvaguardar uma margem de manobra financeira de 710,1 milhões de euros dentro dos limites máximos estipulados no quadro plurianual.

A Comissão Europeia já saudou o desfecho favorável destas conversações, assinalando o fecho de um ciclo orçamental marcado por volatilidades geopolíticas, inflacionistas e energéticas de grande escala.

O pacote orçamental agora concertado segue para validação formal, com a apreciação do Conselho agendada para 23 de novembro e a votação conclusiva no Parlamento Europeu agendada para o dia seguinte.