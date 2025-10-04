Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Em 2024 quando foram registadas 3970 queixas.
Em 2024 quando foram registadas 3970 queixas. Gerardo Santos/Global Imagens
Economia

Turismo. Reclamações disparam 17% face a 2024

Sites de reservas de viagens e companhias aéreas recebem maior volume de queixas.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a

O Portal da Queixa recebeu 4654 reclamações relacionadas com o turismo entre 1 de janeiro e 21 de setembro deste ano, um crescimento na ordem dos 17% em relação ao período homólogo de 2024, quando foram registadas 3970 queixas.

A maioria das reclamações prende-se com sites de reservas de viagens (48%). As companhias aéreas (20%) e os sites de reservas de alojamento (12%) destacam-se também no volume de queixas.

No ranking, seguem-se os marketplaces de viagens, produtos e serviços (5,74%), agências de viagens (4,23%), hotéis (2,86%), hotéis - cadeias hoteleiras (1,89%), aeroportos (1,80%), guias e passeios turísticos (1,03%), malas de viagem e bagagem (0,97%), motéis, pousadas e turismo rural (0,71%) e clubes de férias (0,11%).

Segundo o Portal da Queixa, os principais motivos de reclamação contra o setor estão relacionados com problemas com pagamentos (47,14% das queixas). Os consumidores destacam situações de ineficácia com pagamentos/transações, preço em falta ou errado, recusa de reembolso, aumento de preços, problemas com devolução de pagamentos, má gestão de reembolsos e cobrança indevida.

O incumprimento de normas e condições contratuais e de segurança está na origem de 15% das queixas. Incumprimentos de deveres legais, de regulamentação, de condições de segurança e de regras de higiene são falhas apontados pelos consumidores.

A má qualidade do serviço ou instalações é responsável por 13% das queixas. Seguem-se os problemas com reservas (9,18%) e as falhas no atendimento ao cliente e comunicação (8,04%).

Em 2024 quando foram registadas 3970 queixas.
Música e cultura voltam à oliveira centenária do Morgado do Quintão
Em 2024 quando foram registadas 3970 queixas.
Dificuldade de contratação de mão de obra no Turismo reforça aposta nos jovens nos Açores
Turismo
queixas
Reclamações
Portal da Queixa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt