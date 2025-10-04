Turismo. Reclamações disparam 17% face a 2024

O Portal da Queixa recebeu 4654 reclamações relacionadas com o turismo entre 1 de janeiro e 21 de setembro deste ano, um crescimento na ordem dos 17% em relação ao período homólogo de 2024, quando foram registadas 3970 queixas. A maioria das reclamações prende-se com sites de reservas de viagens (48%). As companhias aéreas (20%) e os sites de reservas de alojamento (12%) destacam-se também no volume de queixas.No ranking, seguem-se os marketplaces de viagens, produtos e serviços (5,74%), agências de viagens (4,23%), hotéis (2,86%), hotéis - cadeias hoteleiras (1,89%), aeroportos (1,80%), guias e passeios turísticos (1,03%), malas de viagem e bagagem (0,97%), motéis, pousadas e turismo rural (0,71%) e clubes de férias (0,11%).Segundo o Portal da Queixa, os principais motivos de reclamação contra o setor estão relacionados com problemas com pagamentos (47,14% das queixas). Os consumidores destacam situações de ineficácia com pagamentos/transações, preço em falta ou errado, recusa de reembolso, aumento de preços, problemas com devolução de pagamentos, má gestão de reembolsos e cobrança indevida.O incumprimento de normas e condições contratuais e de segurança está na origem de 15% das queixas. Incumprimentos de deveres legais, de regulamentação, de condições de segurança e de regras de higiene são falhas apontados pelos consumidores. A má qualidade do serviço ou instalações é responsável por 13% das queixas. Seguem-se os problemas com reservas (9,18%) e as falhas no atendimento ao cliente e comunicação (8,04%)..Música e cultura voltam à oliveira centenária do Morgado do Quintão.Dificuldade de contratação de mão de obra no Turismo reforça aposta nos jovens nos Açores