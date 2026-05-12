Foto: Orlando Almeida
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Economia

Turismo do Alentejo prepara plano para voos comerciais no aeroporto de Beja dentro de dois anos

O turismo do Alentejo e Ribatejo está a preparar um plano para captar companhias aéreas e rotas comerciais para o aeroporto de Beja e assegura que a região tem condições para o implementar em 2028. Autarquia alerta que Governo precisa de dar resposta às acessibilidades e pede conclusão da A26.
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