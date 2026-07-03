Tobias Adrian, diretor do Departamento de Mercados do FMI. Sintra, 30 de junho de 2026.
Tobias Adrian, diretor do Departamento de Mercados do FMI. Sintra, 30 de junho de 2026.Sérgio Garcia/Your Image for ECB / Banco Central Europeu 2026
Economia

Tobias Adrian. “A minha preocupação é que os resultados das tecnológicas possam desiludir”

Conselheiro financeiro do FMI veio ao Fórum BCE, em Sintra. Em entrevista ao DN/DV, diz esperar que grandes ganhos ligados à IA sejam sustentáveis e que estas empresas consigam pagar a dívida.
Luís Reis Ribeiro
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