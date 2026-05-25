TAP reduz prejuízos para 39,9 milhões de euros no primeiro trimestre
Economia

TAP reduz prejuízos para 39,9 milhões de euros no primeiro trimestre

Companhia aérea liderada por Luís Rodrigues reduziu perdas em 68,3 milhões de euros. Aumento das receitas com passagens e negócio da manutenção deram impulso às contas.
Rute Simão
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A TAP  reportou um resultado líquido negativo de 39,9 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que representa uma redução nas perdas de 68,3 milhões de euros face ao período homólogo, informou esta segunda-feira, 25, a transportadora aérea em comunicado.

A melhoria dos prejuízos fez-se sobretudo à boleia do aumento das receitas com a venda de bilhetes de avião e com a boa performance do negócio da manutenção.

“A TAP apresentou um desempenho robusto no arranque do ano, com uma melhoria significativa face ao ano anterior, demonstrando a capacidade da companhia para executar com disciplina e responder às suas prioridades e desafios operacionais. Este desempenho reflete um claro foco na execução da estratégia, com os mercados da América do Sul e da América do Norte a continuarem a desempenhar um papel relevante no crescimento da operação e das receitas, traduzindo‑se numa melhoria significativa dos resultados operacionais", afirma o CEO da TAP, Luís Rodrigues.

As receitas operacionais cresceram 11% para os 914,4 milhões de euros, uma subida sustentada pelo incremento das receitas com passagens que totalizaram 810,3 milhões de euros (+10,4%). A capacidade aumentou 3,9% e o PRASK (receita por passageiro por assento-quilómetro disponível) fixou-se em 6,31 cêntimos (+6,2%). A companhia transportou mais passageiros entre janeiro e março, num total de 3,7 milhões de (+6,4%).

A TAP também ganhou mais com o negócio da manutenção e com os serviços prestados a terceiros, tendo as receitas avançado 31,8% para os 58,4 milhões de euros.

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