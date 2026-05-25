TAP reduz prejuízos para 39,9 milhões de euros no primeiro trimestre

A TAP reportou um resultado líquido negativo de 39,9 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que representa uma redução nas perdas de 68,3 milhões de euros face ao período homólogo, informou esta segunda-feira, 25, a transportadora aérea em comunicado.A melhoria dos prejuízos fez-se sobretudo à boleia do aumento das receitas com a venda de bilhetes de avião e com a boa performance do negócio da manutenção.“A TAP apresentou um desempenho robusto no arranque do ano, com uma melhoria significativa face ao ano anterior, demonstrando a capacidade da companhia para executar com disciplina e responder às suas prioridades e desafios operacionais. Este desempenho reflete um claro foco na execução da estratégia, com os mercados da América do Sul e da América do Norte a continuarem a desempenhar um papel relevante no crescimento da operação e das receitas, traduzindo‑se numa melhoria significativa dos resultados operacionais", afirma o CEO da TAP, Luís Rodrigues.As receitas operacionais cresceram 11% para os 914,4 milhões de euros, uma subida sustentada pelo incremento das receitas com passagens que totalizaram 810,3 milhões de euros (+10,4%). A capacidade aumentou 3,9% e o PRASK (receita por passageiro por assento-quilómetro disponível) fixou-se em 6,31 cêntimos (+6,2%). A companhia transportou mais passageiros entre janeiro e março, num total de 3,7 milhões de (+6,4%).A TAP também ganhou mais com o negócio da manutenção e com os serviços prestados a terceiros, tendo as receitas avançado 31,8% para os 58,4 milhões de euros.Em atualização.Negócio da manutenção da TAP arrefece às portas da privatização