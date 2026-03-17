TAP dá garantias aos trabalhadores de avançar com 'self-handling' e compromete operação da South
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Economia

TAP dá garantias aos trabalhadores de avançar com 'self-handling' e compromete operação da South

Sindicatos dizem que a TAP vai avançar com modelo próprio de assistência em escala, depois da Menzies perder as licenças. Decisão poderá absorver 70% da mão de obra disponível, atirando o consórcio espanhol para um problema de falta de recursos humanos.
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