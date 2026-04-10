Stefano Gabbana deixa presidência da Dolce & Gabbana
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Stefano Gabbana deixa presidência da Dolce & Gabbana

O CEO Alfonso Dolce, irmão do cofundador Domenico Dolce, foi nomeado novo presidente.
Sofia Fonseca
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A Dolce & Gabbana anunciou esta sexta-feira, 10 de abril, que o seu cofundador, Stefano Gabbana, renunciou aos seus cargos na marca italiana e na sua holding com efeito a partir de 1 de janeiro, garantindo que essa renúncia não tem impacto nas atividades criativas, ou seja, este continuará a criar para a marca que fundou em 1985 com Domenico Dolce.

O CEO Alfonso Dolce, irmão do cofundador Domenico Dolce, foi nomeado novo presidente, de acordo com um comunicado da empresa.

A notícia da demissão de Gabbana foi inicialmente avançada pela Bloomberg, que afirmou que Gabbana também estava a considerar opções para a sua participação de aproximadamente 40% na empresa, antes das negociações de dívida com os bancos.

Os credores da Dolce & Gabbana procuram uma injeção de até 150 milhões de euros em novos fundos, como parte de um refinanciamento mais amplo da dívida de 450 milhões de euros, avançou a Bloomberg.

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