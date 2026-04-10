Stefano Gabbana deixa presidência da Dolce & Gabbana

A Dolce & Gabbana anunciou esta sexta-feira, 10 de abril, que o seu cofundador, Stefano Gabbana, renunciou aos seus cargos na marca italiana e na sua holding com efeito a partir de 1 de janeiro, garantindo que essa renúncia não tem impacto nas atividades criativas, ou seja, este continuará a criar para a marca que fundou em 1985 com Domenico Dolce.O CEO Alfonso Dolce, irmão do cofundador Domenico Dolce, foi nomeado novo presidente, de acordo com um comunicado da empresa.A notícia da demissão de Gabbana foi inicialmente avançada pela Bloomberg, que afirmou que Gabbana também estava a considerar opções para a sua participação de aproximadamente 40% na empresa, antes das negociações de dívida com os bancos.Os credores da Dolce & Gabbana procuram uma injeção de até 150 milhões de euros em novos fundos, como parte de um refinanciamento mais amplo da dívida de 450 milhões de euros, avançou a Bloomberg.