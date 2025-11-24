Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revolução na reciclagem em abril. Garrafas e latas serão obrigadas a pagar depósito
O reembolso pode ser obtido nas 2500 máquinas automáticas ou oito mil pontos de recolha. A diretiva visa aumentar a circularidade de materiais, em que Portugal tem o terceiro pior desempenho da UE.
