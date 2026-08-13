Recolha de pilhas e baterias nas escolas aumentou 36% no último ano letivo

As escolas aderentes da 15ª edição da iniciativa Escola Electrão recolheram e enviaram para reciclagem no último ano letivo mais 36% de pilhas e baterias do que no ano anterior, num total de 24 toneladas.

O Electrão, entidade gestora de resíduos em Portugal dedicada à recolha e reciclagem de equipamentos elétricos, pilhas, baterias e embalagens, disse em comunicado que a comunidade escolar superou as expectativas na reciclagem de pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados, incluindo lâmpadas.

As escolas ultrapassaram, pela primeira vez, a fasquia das 515 toneladas de resíduos recolhidos, um aumento de 12% face à edição anterior, mas a subida é ainda mais expressiva na recolha de pilhas e baterias, que subiu 36% face às 18 toneladas da campanha anterior.

No âmbito da iniciativa, que nesta edição decorreu entre setembro de 2025 e junho de 2026 e contou com 720 escolas inscritas, foram ainda recolhidas cerca de 483 toneladas de equipamentos elétricos e 8,5 toneladas de lâmpadas, adianta o Eletrão.

A vencedora da edição foi a Escola Secundária Manuel de Arriaga, na Horta, ilha do Faial, nos Açores, que recolheu 35.645 quilos de equipamentos elétricos, 25 quilos de pilhas e 10 quilos de lâmpadas, no âmbito de uma parceria com a Câmara Municipal da Horta.

A Escola Secundária de Serpa, no distrito de Beja, que nas últimas edições garantiu o lugar cimeiro, ficou em segundo lugar, recolhendo 20.621 quilos de equipamentos elétricos, 95 quilos de pilhas e 24 quilos de lâmpadas.

Em terceiro lugar a Escola Básica Dr. Flávio Gonçalves, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, com 11.592 quilos de equipamentos elétricos recolhidos, 370 quilos de pilhas e 28 quilos de lâmpadas.

Nas 15 edições desta iniciativa do Electrão foram recolhidas pelas escolas aderentes 8.000 toneladas de pilhas, baterias, lâmpadas e outros equipamentos elétricos.