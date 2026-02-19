Reciclagem de equipamentos elétricos atingiu valor recorde em 2025
Reciclagem de equipamentos elétricos atingiu valor recorde em 2025

O reforço dos locais de recolha contribuiu para o aumento, totalizando 15.522 pontos para depositar equipamentos, mais quase dois mil do que no ano anterior.
A reciclagem de equipamentos elétricos atingiu um valor recorde em 2025, com mais de 45.000 toneladas recolhidas, um aumento de 26% face ao ano anterior, anunciou esta quinta-feira, 19 de fevereiro, a Rede Eletrão.

No ano em que a associação comemorou 20 anos, as recolhas geridas diretamente pela Rede Eletrão representaram 84% do total e quase triplicaram desde 2019, de acordo com a mesma fonte.

O reforço dos locais de recolha contribuiu para o aumento, totalizando 15.522 pontos para depositar equipamentos, mais 1.919 do que no ano anterior.

A recolha permitiu reunir 1.632 toneladas de equipamentos “com potencial para segunda vida”, referiu a rede, em comunicado: “O Electrão continua a reforçar o trabalho de triagem e de identificação de equipamentos com potencial para reutilização”.

No âmbito do projeto de recolha porta-a-porta de grandes eletrodomésticos, esse potencial é avaliado no momento da recolha, o que permite recuperar aparelhos que, de outra forma, seguiriam diretamente para reciclagem.

O total de equipamentos recolhidos em 2025 representa aproximadamente 4,5 quilogramas por cidadão.

Em 2024, foram recolhidas e enviadas para reciclagem 36.383 toneladas.

“As tipologias com maior peso no total recolhido continuam a ser os grandes eletrodomésticos, como máquinas de lavar e secar”, precisou a Rede Eletrão, especificando que em 2025 foram recolhidas e enviadas para reciclagem 22.909 toneladas, o que representa um aumento de 51% face a 2024.

Seguem-se os pequenos eletrodomésticos, como aspiradores e torradeiras, com 8.554 toneladas, e os frigoríficos e arcas congeladoras, com 8.129 toneladas.

Os equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo telemóveis, totalizaram 3.810 toneladas.

No caso dos ecrãs, foram recolhidas e enviadas para reciclagem 2.456 toneladas, a que se juntaram 2.180 toneladas de monitores e televisores e 296 toneladas de lâmpadas, segundo a Rede Eletrão.

“O Electrão está cada vez mais envolvido em soluções que prolongam a vida útil dos aparelhos elétricos, seja através da reparação - com a dinamização de iniciativas como a Academia REPARA - seja por via da doação, com recurso à plataforma www.ondedoar.pt.”, acrescentou a associação, ao divulgar o balanço de 2025.

“A contribuição dos operadores de gestão de resíduos que integram a rede Electrão foi igualmente relevante, já que permitiu reencaminhar para tratamento e reciclagem uma quantidade significativa de equipamentos, correspondente a 5.809 toneladas”, destacou ainda a associação.

Portugal ficou aquém das metas europeias de reciclagem, apesar do reforço no investimento
