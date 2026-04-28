Quem são os compradores das ações do "Rei dos frangos" na Benfica SAD?

O empresário José António dos Santos, conhecido como “Rei dos Frangos”, acordou a venda de 3.767.400 ações da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, correspondentes a 16,38% do capital social, à sociedade norte-americana Entrepreneur Equity Partners SPV V. A operação foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e implica a saída do maior acionista individual privado da SAD encarnada.O valor da transação não foi divulgado oficialmente. Ainda assim, a agência Bloomberg avançou que a participação terá sido adquirida por um preço entre 10 e 11 euros por ação, o que representa um prémio relevante face à cotação recente e aponta para uma avaliação global da Benfica SAD superior a 250 milhões de euros.A entidade compradora, a Entrepreneur Equity Partners SPV V, é uma sociedade sediada no estado norte-americano do Delaware e integralmente detida pela Entrepreneur Equity Partners JV I. De acordo com a informação comunicada às autoridades reguladoras, esta estrutura é controlada por seis beneficiários efetivos, entre os quais Francesca Bodie, antiga diretora de operações da Oak View Group, e entidades ligadas ao universo Walnut Hills, associado a Gregory L. Williams, cofundador e presidente executivo da Acrisure.A Oak View Group é uma empresa especializada no desenvolvimento e gestão de arenas desportivas e espaços de entretenimento, enquanto a Acrisure tem presença crescente no financiamento e nos direitos de naming de infraestruturas desportivas, incluindo o estádio dos Pittsburgh Steelers da NFL e a Acrisure Arena, na Califórnia.Com a conclusão da operação, os investidores norte-americanos passarão a deter mais de 21% do capital da Benfica SAD, somando esta participação à posição de 5,24% adquirida em 2025 pela Lenore Sports Partners. O Sport Lisboa e Benfica mantém-se como acionista maioritário, com 66,98% do capital social.A concretização da transmissão das ações não é automática e depende de aprovação prévia prevista nos estatutos da Benfica SAD, que limitam a livre transmissibilidade das ações de categoria B. O fecho da operação está previsto até ao final de julho de 2026, caso todas as condições contratuais sejam cumpridas..“Rei dos Frangos” vende 16,38% da Benfica SAD a fundo norte-americano