Quem são os compradores das ações do "Rei dos frangos" na Benfica SAD?
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Quem são os compradores das ações do "Rei dos frangos" na Benfica SAD?

A Entrepreneur Equity Partners SPV V, veículo norte-americano ligado a executivos da Oak View Group e da Acrisure, acordou a compra de 16,38% do capital da sociedade encarnada
Cecília Carmo
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