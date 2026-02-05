PRR em risco. Governo negoceia com Bruxelas "modelo" para segurar projetos em xeque devido ao mau tempo

A execução de alguns projetos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) terá ficado seriamente comprometida devido às tormentas climatéricas que se abateram sobre o país, sobretudo as regiões Centro e Sul, desde a quarta-feira da semana passada, dia 28 de janeiro.Nesse sentido, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, revelou esta quinta-feira, na conferência de imprensa que se seguiu ao conselho de ministros extraordinário sobre as respostas a dar às populações, empresas e economia, que está "em contacto" com a Comissão Europeia (CE) de modo a encontrar uma solução que garanta que todos os investimentos e as obras em curso ou previstos no âmbito do PRR sejam concluídos.Ou seja, que os projetos que tenham ficado em xeque ou sido interrompidos por causa do clima muito adverso (o PM não os identificou), chegam a bom porto: que sejam executados a tempo e horas e que os respetivos fundos europeus sejam recebidos sem grandes demoras.Segundo Montenegro, "não queremos e não vamos deixar de executar nenhum investimento que está em curso ao abrigo do PRR".Para tal, "estamos em contacto com a Comissão Europeia para encontrar o melhor modelo para garantir aquilo que acabei de enunciar e temos já algumas fórmulas em discussão"."Não quero ainda adiantá-las, mas quero assegurar que não vamos deixar de executar os projetos, nem vamos deixar de ter acesso ao financiamento que está à nossa disposição.""Em segundo lugar, relativamente ao cenário macroeconómico, neste momento não é a nossa preocupação", isto é, o governo mantém a perspetiva de que, apesar desta tragédia, a economia portuguesa vai conseguir crescer 2,3% este ano, como consta e tem por base o Orçamento do Estado para 2026."Neste momento, a nossa preocupação é ajudar as pessoas em primeiro lugar e ajudar as instituições", depois "as instituições públicas têm de recuperar os seus equipamentos e as suas infraestruturas para servirem as pessoas e depois as instituições privadas".Tudo isto "serve naturalmente para dinamizar a nossa economia, servindo as pessoas também por via disso, estamos a agir em várias frentes", insistiu o primeiro-ministro.O PRR é um envelope de fundos europeus especiais, desenhado para os países europeus recuperarem da destruição económica provocada pela pandemia.O plano português vale cerca de 22 mil milhões de euros e tem de ser todo executado até meados de agosto deste ano 2026.