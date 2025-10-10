Primeiro grande evento de Álvaro Santos Pereira é com bancos centrais africanos e de língua portuguesa

O primeiro grande ato e evento oficial de Álvaro Santos Pereira, já na pele de governador do Banco de Portugal (BdP), será receber dezenas de responsáveis dos bancos centrais dos países de língua portuguesa na sede do Banco, em Lisboa, revela o BdP numa nota enviada aos jornais. Santos Pereira fará um discurso de boas-vindas na segunda-feira 13 de outubro, fazendo as honras da conferência anual "Encontro de Lisboa entre os Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa", que vai na sua 35ª edição.Recorde-se que Santos Pereira, o economista escolhido pelo Governo PSD-CDS para liderar o Banco de Portugal (BdP) nos próximos cinco anos, tomou posse na segunda-feira 6 de outubro de 2025 como governador da autoridade monetária, mas saltou logo um primeiro e importante evento – a apresentação pública do boletim económico (terça, dia 7), a principal publicação de referência da instituição em matéria de economia portuguesa, previsões e análise das políticas económicas.Alegadamente, Santos Pereira não teve tempo para ler e validar o boletim, muito menos as novas previsões do Banco, uma trabalho deixado pelo antigo governador, Mário Centeno, uma personalidade ligada ao PS. Daí o "bypass".Na próxima segunda, Santos Pereira fará a abertura da sua primeira conferência no BdP, onde reunirá responsáveis de vários países.O primeiro painel do debate será sobre "as condições de financiamento dos países emergentes e em desenvolvimento, com destaque para a África Subsariana", que contará com a participação do economista francês Ambroise Fayolle, atualmente um dos vice-presidentes do Banco Europeu de Investimento.Haverá ainda uma mesa-redonda sobre a "reconfiguração das relações financeiras internacionais e os impactos no financiamento das economias emergentes e em desenvolvimento" onde estarão altos responsáveis do Banco Central do Brasil, do Banco Central dos Estados da África Ocidental, da Autoridade Monetária de Macau e do Banco de Moçambique.E um segundo debate, também com dignatários de autoridades monetárias, sobre as "respostas nacionais de política à turbulência do financiamento externo" e o papel dos bancos centrais nestas crises. Nesta mesa-redonda estarão decisores do Banco Nacional de Angola, Banco de Cabo Verde, Banco de Portugal, Banco Central de São Tomé e Príncipe e Banco Central de Timor-Leste.No ano passado, o "Encontro de Lisboa" aconteceu extraordinariamente em Washington, Estados Unidos, por iniciativa de Mário Centeno. Foi a 21 de outubro de 2024, na residência oficial do Embaixador de Portugal. O "encontro, organizado pelo Banco de Portugal, teve como principal objetivo a preparação das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM)"..Governador do Banco de Portugal toma posse mas salta apresentação do boletim económico.Álvaro Santos Pereira: um governador para a era da “incerteza excecional” no mundo e nos juros