Governador do Banco de Portugal toma posse mas salta apresentação do boletim económico

Álvaro Santos Pereira, o economista escolhido pelo Governo PSD-CDS para liderar o Banco de Portugal (BdP) nos próximos cinco anos, toma posse esta segunda-feira (6 de outubro) como governador da autoridade monetária, mas saltará a apresentação pública do boletim económico (agendada para terça, dia 7), a principal publicação de referência da instituição em matéria de economia e previsões.De acordo com uma nota enviada aos jornais pelas Finanças, o ministro Joaquim Miranda Sarmento "intervém na cerimónia de apresentação pública do novo governador" na sede do banco central, em Lisboa, na segunda-feira de manhã.No entanto, o BdP fez saber que "excecionalmente, não haverá conferência de imprensa" sobre o boletim económico, um documento muito sensível do ponto de vista político; é a "publicação de referência do Banco no que se refere à análise económica", segundo o próprio Banco."O boletim transmite a posição institucional do Banco sobre a economia portuguesa e sobre questões relevantes de política económica", mas com apenas um dia no cargo (24 horas, na verdade), o sucessor de Mário Centeno decidiu saltar aquela que seria a sua primeira apresentação de um diagnóstico mais completo da economia.O novo boletim irá trazer projeções económicas para o período de 2025 a 2027, fruto de um trabalho de três meses desenvolvido pelo departamento de estudos, mas que é sempre validado pelo governador. No caso em apreço, essa finalização coube ainda a Mário Centeno.Santos Pereira não esteve por dentro deste trabalho (chegou agora ao BdP) e teria apenas 24 horas, menos até, para tomar conhecimento de tudo e dar o aval final.O DN questionou o Banco sobre este "bypass" na conferência do novo boletim, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.A nova colheita de previsões traz atualizações a variáveis de enorme importância como Produto Interno Bruto (PIB), inflação, consumo, investimento, exportações, importações, emprego e taxa de desemprego.Em todo o caso, a edição de outubro nada diria em termos de projeções para o saldo orçamental público e a dívida pública (estas duas dimensões que refletem diretamente a política do governo apenas são atualizadas nos boletins de junho e dezembro).Assim, o primeiro ato de grande relvo de Álvaro Santos Pereira como governador acontecerá no final deste mês em Florença, Itália.Nos dias 29 e 30 de outubro decorrerá a reunião de dois dias do conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE) para decidir sobre o rumo da política monetária da Zona Euro e sobre as taxas de juro (que devem ficar inalteradas).Extraordinariamente, o encontro decorrerá em Florença, a convite do Banco de Itália, em vez de ser em Frankfurt, Alemanha..Álvaro Santos Pereira: um governador para a era da “incerteza excecional” no mundo e nos juros