Presidente da EDP garante estabilidade nos preços da eletricidade para as famílias

O presidente da EDP afirma que as famílias não têm motivos para se preocupar com o valor das suas faturas de luz, mesmo no contexto da instabilidade causada pela guerra no Médio Oriente. Em entrevista esta quarta-feira (18 de março) à RTP, Miguel Stilwell d’Andrade transmitiu uma mensagem de tranquilidade aos consumidores, afirmando que a expetativa é que não se verifique "nenhum tipo de impacto" no custo da eletricidade na Península Ibérica.Para sustentar esta confiança, o presidente da elétrica recordou o período do início da guerra na Ucrânia durante o qual, ao contrário do que aconteceu em grande parte da Europa, Portugal não registou disparos abruptos nos preços. "Acho que também estamos bem preparados para ultrapassar esta dificuldade", sublinhou, acrescentando que, do ponto de vista da geração e produção, Portugal é "muito competitivo".Os dados apresentados pelo responsável indicam que o custo da eletricidade em Portugal é, atualmente, 20% mais baixo do que a média europeia. Uma vantagem competitiva que se estende também às redes de distribuição, onde o país apresenta dos preços mais baixos da Europa, disse.O otimismo para o futuro é partilhado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), garantiu. De acordo com o líder da EDP, um estudo do regulador prevê que exista margem para a redução dos preços nos próximos anos. "Há boas perspetivas para que Portugal se mantenha abaixo da média europeia", afirmou, notando que esta competitividade tem sido um fator de atração para novas indústrias e data centers.A entrevista serviu também para fazer um balanço dos danos causados pela recente tempestade Kristin. O presidente da EDP estimou que o investimento necessário para a reposição e reparação das infraestruturas afetadas ronde os 80 milhões de euros, um valor que reconheceu ser significativo, mas necessário para garantir a continuidade do serviço.