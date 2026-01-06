Preço do chocolate dispara e força decisões empresariais. Jerónimo Martins deixa cair Hussell

O Grupo Jerónimo Martins anunciou ontem que vai descontinuar a operação da Hussel em Portugal, encerrando progressivamente as 18 lojas até 30 de abril de 2026. Ou seja, 10 anos depois de ter decidido recomprar a marca, na época com 28 lojas, o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos encerra agora o ciclo na cadeia especializada em comercialização de chocolates e confeitaria.A pesar na decisão da administração esteve, para além do aumento das rendas em Portugal e do fim da parceria com a alemã Hussel GmbH, que declarou insolvência em 2024, a elevada volatilidade do preço do cacau no mercado das matérias-primas.Ao DN, a Jerónimo Martins garante que os 60 colaboradores da marca, na sua maioria com vínculo efetivo, foi "garantida estabilidade de emprego numa das restantes Companhias do Grupo Jerónimo Martins em Portugal: Pingo Doce, Recheio ou Jeronymo". Fonte oficial do grupo adiantou ainda que durante o dia de ontem decorreram "conversas individuais com os colaboradores da Hussel", e que os responsáveis estavam otimistas quanto a "uma resposta positiva dos colaboradores relativamente às oportunidades de integração propostas".A Hussell reportou, em 2019, um volume de vendas a rondar os 6 milhões de euros, tendo caído para cerca de metade logo no primeiro ano da pandemia. Fonte oficial da empresa esclareceu ainda ao DN que só em 2023 é que o volume de vendas voltou aos níveis pré-pandemia, mas que os custos operacionais foram muito pressionados pela inflação, o que impediu a recuperação da rentabilidade da operação. Isto significou prejuízos em quatro anos, entre 2020 e 2024, razão pela qual "o negócio se tornou insustentável", adiantou ainda a empresa ao DN, revelando ainda que no ano passado foi feita uma injeção de capital na Hussell, no valor de quatro milhões de euros, para fazer face à insolvência do seu parceiro - e ao facto de os capitais próprios da Hussell nunca terem saído do vermelho, após 2020. Tudo questões que, a juntar-se à instabilidade dos mercados, aumenta de forma significativa o risco da marca, no universo do grupo.Também fora de Portugal, empresas de maior dimensão, que operam no setor, enfrentam desafios semelhantes. No mesmo sentido, já no final do ano passado a gigante do chocolate Barry Callebaut, fornecedora de marcas como a Nestlé e a Unilever, admitiu estar a pensar separar a sua unidade de cacau do resto da empresa, para evitar o contágio dos riscos da volatilidade do preço do produto. Fontes ouvidas pela Reuters explicavam, na altura, que a empresa suíça está mesmo a considerar a venda total da unidade.O objetivo é reduzir a exposição do grupo aos preços do cacau e melhorar o seu perfil financeiro, sendo a separação da divisão e a venda de uma participação minoritária numa fase posterior uma das opções, disseram as mesmas fontes. Desde 2022 que os preços do cacau têm subido consistentemente no mercado internacional, com a subida mais acentuada a registar-se nos últimos três anos: o custo desta matéria-prima disparou 131% desde a primeira sessão dos mercados de 2023, e até à primeira sessão dos mercados de 2026.As análises têm-se sucedido, com inúmeras variáveis a condicionar o valor deste produto: desde as alterações climáticas que provocam ora períodos de seca prolongada, ora chuvas intensas; até às várias doenças que têm atacado as produções, sobretudo em África, e arrasam colheitas inteiras, passando mesmo pela implementação recente da nova lei da União Europeia sobre a desflorestação. Tal como o DN já tinha escrito no ano passado, o regulamento, bem-intencionado, proíbe a venda, no bloco económico, de produtos fabricados com matérias-primas cultivadas em terras desflorestadas, o que dificulta o aumento da oferta.Ora, como notava recentemente Elio Murillo, analista da Seeking Alpha, “os problemas do cacau não desaparecem rapidamente; são necessários anos de estudos e investigação, programas implementados, planeamento e acordos de cooperação entre os setores público e privado”. Para o especialista em commodities, muitos dos problemas do mercado do cacau são estruturais, com a questão do abastecimento de produto proveniente da África Ocidental estar longe de ser resolvida.Em 2024, a Bloomberg adiantava que o problema do cacau é o facto de ele ser resultado de colheitas de homens pobres. Existem quatro principais países produtores de cacau, todos eles africanos. A Costa do Marfim, que garante cerca de metade da procura mundial, com produções anuais regulares de 2 milhões de toneladas; o Gana, os Camarões e a Nigéria. Estas quatro nações, juntas, representam 75% da produção global de cacau. A Costa do Marfim, depois da independência face a França, concentrou-se em ser a líder mundial da produção de cacau, e foi sob as suas colheitas que alavancou a economia e fez crescer monumentos, imóveis e cidades. No entanto, atualmente os agricultores recebem apenas cerca de 70% do preço de venda inicial do cacau – esta foi uma matéria-prima que nunca passou à fase seguinte, a de ser um negócio de plantação, como o café ou o açúcar. Na verdade, o cacau continua a ser produzido, genericamente, por pequenos produtores que encontram nele uma forma de tentar escapar da pobreza.A América do Sul tem aparecido como alternativa aos produtores africanos, com a Colômbia, o Brasil, o Peru e o Equador na mira dos investidores que tentam alternativas aos mercados tradicionais.Mas a produção de cacau é uma atividade que demora até dar resultados de qualidade e exige renovação constante das plantas, muitas vezes afetadas por doenças. Só que mesmo programas de renovação bem organizados geralmente precisam de 5 a 7 anos até que a produção comece. Os agricultores renovam gradualmente, o que significa que não cortam todas as árvores velhas de uma vez, mas renovam passo a passo. Mantendo parte da plantação antiga em produção, enquanto as novas árvores crescem. Quando as novas plantações têm dois ou três anos, começam a renovação completa das árvores antigas. Essa estratégia permite que aproveitem a produção, enquanto as novas plantas estão crescendo, mas exige também muito investimento, o que encarece toda a cadeia de produção e, portanto, não apenas a matéria-prima na sua origem.Claro que os preços no consumidor – ou mesmo nas empresas – estão ainda a ser agravados pelo aumento dos custos de transportes e pela incerteza mundial, com os últimos 12 meses a serem particularmente desafiantes com a implementação de tarifas aduaneiras por parte dos EUA, que obrigou a muitas decisões apressadas por importadores e exportadores, para tentar contornar as taxas mais elevadas num dos maiores consumidores de cacau do mundo.