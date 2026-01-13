Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Apartamentos T2 a preços ideais para rendimentos médios estão concentrados nos territórios do interior.
Economia

Preço de um T2 em Lisboa, Faro ou Madeira é inacessível a uma família com salários médios

Novo estudo do mercado imobiliário confirma dificuldade dos portugueses em adquirir casa nos grandes centros urbanos. Taxa de esforço ultrapassa em muitas situações os 50%.
Sónia Santos Pereira
