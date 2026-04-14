Portugueses seguem bancos centrais e investem em ouro em tempos de guerra
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Economia

Portugueses seguem bancos centrais e investem em ouro em tempos de guerra

CEP decidiu iniciar a venda de barras de ouro em Portugal, num momento em que este metal se apresenta cada vez mais como ativo de refúgio para particulares e institucionais. Num mês, vendeu 19.
Sónia Santos Pereira
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