Portugueses batem recorde na compra de viagens para o estrangeiro no verão
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Economia

Portugueses batem recorde na compra de viagens para o estrangeiro no verão

Guerra e inflação não travam venda de pacotes de férias que disparou 20% face a 2024, um novo máximo histórico. Desvio de fluxos turísticos, devido ao conflito no Irão, inflaciona preços no Algarve e leva portugueses a optar por destinos mais baratos como as Caraíbas e a Tunísia.
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