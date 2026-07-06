Pierre Gramegna, diretor-geral do Mecanismo de Estabilidade Europeu (ESM, na sigla em inglês).
Pierre Gramegna, diretor-geral do Mecanismo de Estabilidade Europeu (ESM, na sigla em inglês).Frederic GARRIDO-RAMIREZ / União Europeia
Economia

Portugal é o país do Euro que vai sofrer mais pressão nas contas públicas com envelhecimento da população

Portugal precisa de pelo menos 12 mil milhões de euros para "ajustar" contas públicas até 2035. Envelhecimento exige 5,8 mil milhões. Em cima disto, maior credor de Portugal estima mais 6,4 mil milhões por causa da NATO. Se houver nova crise, fatura dispara para 17 mil milhões.
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