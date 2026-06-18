Perspetiva geral do Start Campus, vendo-se à esquerda as tubagens que vão buscar água ao mar para arrefecer os servidores.
Perspetiva geral do Start Campus, vendo-se à esquerda as tubagens que vão buscar água ao mar para arrefecer os servidores.Gerardo Santos
Economia

Portugal é dos mais fracos da Europa no PRR digital e Bruxelas pede mais esforço na IA

Portugal recebeu 4,6 mil milhões de euros, impacto total na economia fica-se em 4,1 mil milhões de euros, uma taxa de impacto de apenas 90%, quando a média europeia supera os 300%, diz a Comissão.
Luís Reis Ribeiro
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