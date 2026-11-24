A Comissão Europeia considerou hoje que o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) está em conformidade com as regras orçamentais da União Europeia, mas avisou que Portugal “corre o risco” de aumentar a despesa pública acima do recomendado.

“A Comissão considera que o Projeto de Plano Orçamental de Portugal cumpre as obrigações de política orçamental previstas no Pacto de Estabilidade e Crescimento, uma vez que a posição orçamental para 2027 deverá estar próxima do equilíbrio, contribuindo assim para a redução do rácio da dívida pública em relação ao PIB”, assinala o executivo comunitário, na opinião sobre o OE2027 divulgada no âmbito do pacote de outono do semestre europeu.

Porém, o executivo comunitário “assinala que Portugal corre o risco de ultrapassar significativamente, em 2027, o crescimento máximo da despesa líquida recomendado pelo Conselho”.

Bruxelas assinala agora que “o crescimento da despesa líquida desde 2023 deverá ultrapassar o limite máximo recomendado pelo Conselho”.

Portugal ativou a cláusula de salvaguarda no âmbito das regras orçamentais da União Europeia (UE) para poder investir em defesa e na segurança energética, conforme permitido por Bruxelas.

“Depois de considerada a flexibilidade proporcionada pela cláusula de derrogação nacional, o desvio acumulado projetado é de 2% do PIB, acima do limiar de 0,6% do PIB”, acrescenta a instituição no documento hoje divulgado.

Para 11 de dezembro está prevista a adoção da recomendação do Conselho da UE que permite a Portugal desviar-se das taxas máximas de crescimento da despesa líquida tendo tal contexto em conta.

A posição surge depois de, na orientação orçamental dirigida a Portugal e divulgada em julho passado, o Conselho da UE ter recomendado ao país que respeitasse os limites máximos de crescimento da despesa líquida, tendo em conta os desvios registados em 2025 e projetados para 2026 face à trajetória recomendada.

Ainda no âmbito do pacote de outono do semestre europeu, o documento de avaliação das políticas orçamentais dos Estados-membros e das perspetivas para a zona euro dá conta de que Portugal, assim como Chipre, é um país “cumpridor das obrigações de política orçamental previstas no Pacto de Estabilidade e Crescimento graças a uma posição orçamental próxima do equilíbrio ou excedentária, embora se preveja que a despesa líquida ultrapasse o crescimento máximo recomendado”.

Em concreto, “as posições orçamentais de Chipre e Portugal deverão ser excedentária, no caso de Chipre, ou próxima do equilíbrio, no caso de Portugal, contribuindo, assim, para a redução do rácio da dívida pública em relação ao PIB”, explica Bruxelas.

Ao mesmo tempo, Bruxelas reforça que, “em 2027, Chipre e Portugal correm o risco de ultrapassar significativamente o crescimento máximo recomendado para a despesa líquida”.

Tal contexto também deverá ajudar Portugal a “diminuir significativamente” o rácio da dívida pública, assinala a instituição, referindo que este está “entre os países da zona euro que deverão registar uma redução expressiva da dívida pública em relação ao PIB”.

Em causa está o pacote de outono do Semestre Europeu, o exercício anual de coordenação das políticas económicas, orçamentais e sociais dos Estados-membros, através do qual a Comissão Europeia avalia os planos orçamentais nacionais, acompanha os desequilíbrios macroeconómicos e formula recomendações para promover a sustentabilidade das finanças públicas da UE.