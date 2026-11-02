Novos contratos de empréstimos à habitação avançam para 2,2 mil milhões em setembro

As instituições de crédito em Portugal concederam em setembro 2.171 milhões de euros para novos empréstimos à habitação, um aumento de 4,2% em termos homólogos, divulgou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).

Este indicador, que exclui renegociações, teve ainda uma subida de 34 milhões de euros face a agosto, segundo os dados divulgados hoje pelo banco central.

No total das várias categorias, os novos contratos de empréstimos a particulares atingiram em setembro os 3.121 milhões de euros, mais 92 milhões de euros que em agosto e de 6,3% em termos homólogos.

Por sua vez, as renegociações somaram 622 milhões de euros, mais 84 milhões de euros que no mês anterior e principalmente devido às renegociações de crédito para habitação (subida de 81 milhões de euros).

Globalmente, as novas operações de empréstimos a particulares - que incluem novos contratos e contratos renegociados - somaram 3.743 milhões de euros em setembro, mais 176 milhões do que em agosto, sobretudo devido às novas operações de empréstimos para habitação.

"Este crescimento decorreu principalmente das novas operações de empréstimos para habitação, que aumentaram 116 milhões de euros, para 2759 milhões de euros", regista o banco central.

Já os montantes de novas operações das finalidades de consumo e de outros fins subiram 46 e 15 milhões de euros, respetivamente, fixando-se em 659 e 325 milhões de euros.

Em setembro, a taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação aumentou 0,05 pontos percentuais face a setembro, para 3,06%.

Entre os novos contratos, a taxa de juro média avançou 0,07 pontos percentuais para 3,07%, enquanto nos contratos renegociados recuou 0,02 pontos percentuais para 3,05%.

Na área do euro, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos à habitação subiu 0,02 pontos percentuais, para 3,62%, tendo Portugal subido uma posição entre os países da área do euro e passado a apresentar a quinta taxa média mais baixa.

Nos empréstimos ao consumo, a taxa de juro média das novas operações situou-se em 8,83%, menos 0,15 pontos percentuais do que em agosto, enquanto nos empréstimos para outros fins avançou 0,04 pontos percentuais para 3,78%.

Quanto ao montante de novas operações de empréstimos concedidos às empresas, este totalizou 2.338 milhões de euros em setembro, mais 276 milhões de euros do que no mês anterior.

De acordo com o BdP, esta variação resultou, maioritariamente, do montante de novos contratos, que cresceu 345 milhões de euros, para 2.184 milhões de euros.

A taxa de juro média das novas operações de empréstimos às empresas aumentou 0,10 pontos percentuais, passando de 4,15% em agosto para 4,25% em setembro.