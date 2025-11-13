Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O imobiliário no Grande Porto está em forte valorização.
O imobiliário no Grande Porto está em forte valorização.
Norte assegurou até agora quase metade do valor investido em imobiliário no país

Hotelaria e centros comerciais impulsionaram investimento comercial na região, que está a registar crescimentos exponenciais nos preços da habitação. Gaia destaca-se na valorização.
Sónia Santos Pereira
