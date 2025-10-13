Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Nobel da Economia atribuído a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt
Economia

Nobel da Economia atribuído a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt

Este foi o útimo prémio da época.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

O prémio Nobel da Economia, o último a ser entregue este ano, foi atribuído esta segunda-feira, 13 de outubro, a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt.

Segundo explicou o Comité do Nobel, a distinção acontece por "por terem explicado o crescimento económico impulsionado pela inovação". Mais concretamente, Joel Mokyr, 79 anos, identificou os "pré-requisitos para o crescimento sustentado através do progresso tecnológico", ganhando metade do prémio; ao passo que os outros dois laureados, o francês Aghion, de 69 anos, e o canadiano Howitt, de 79 anos, desenvolveram a "teoria do crescimento sustentado através da destruição criativa".

Nobel da Economia
Nobel

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt