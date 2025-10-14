Número de passageiros nos aeroportos nacionais atingiu máximos históricos mensais até agosto

Os aeroportos portugueses registaram um aumento de 4,9% no número de passageiros movimentados nos primeiros oito meses do ano face ao mesmo período de 2024, crescimento idêntico ao verificado no exercício transato (4,5%), revelou esta terça-feira, 14 de outubro, o Instituto Nacional de Estatística (INE). No total, passaram pelos aeroportos portugueses, 49,8 milhões de passageiros entre janeiro e agosto deste ano.O instituto adianta que, desde o início do ano, registaram-se máximos mensais históricos do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção do mês de fevereiro.O aeroporto de Lisboa recebeu 24,1 milhões de passageiros, 48,4% do total, apresentando um crescimento homólogo de 3,1%. Faro registou um aumento de 6,8% no movimento de passageiros, totalizando 7,3 milhões ou 14,6% do total. O aeroporto do Porto concentrou 22,7% do total de passageiros movimentados, ou seja, 11,3 milhões, um crescimento de 5,5%.De acordo com o INE, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos entre janeiro e agosto deste ano, com um crescimento de 2,7% no número de passageiros desembarcados e um aumento de 2,5% nos embarcados face ao mesmo período de 2024. Já França registou um decréscimo de 1,6% nos passageiros desembarcados e uma quebra de 1,3% nos embarcados, ocupando a segunda posição entre os principais países de origem e de destino dos voos. Espanha, Alemanha e Itália ocuparam a 3ª, 4ª e 5ª posições, respetivamente.No movimento de carga e correio, os aeroportos nacionais contabilizaram 168,8 mil toneladas entre janeiro e agosto de 2025, um acréscimo de 2,1%. O aeroporto de Lisboa recebeu 78,1% do total, atingindo 131,8 mil toneladas, um aumento homólogo de 3,3%. No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio diminuiu 1,8%.Na análise ao mês de agosto, o INE informa que os aeroportos nacionais movimentaram 7,8 milhões de passageiros, um crescimento de 5,2% face ao mesmo mês de 2024. Em agosto, 80,6% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional. Chegaram 3,1 milhões de passageiros, um aumento de 4,8% face ao mesmo mês de 2024. A larga maioria (65,8%) foram provenientes do continente europeu, num crescimento de 4,4%. O continente americano foi a segunda principal origem, concentrando 9,7% do total de passageiros desembarcados, mais 8,7%.No que toca aos passageiros embarcados, 81,5% referem-se a tráfego internacional, num total de 3,3 milhões de passageiros, num aumento de 5,5%. Mais de 67% do total tiveram como principal destino aeroportos no continente europeu, o que representou um crescimento de 5,4% face a agosto de 2024. Os aeroportos no continente americano foram o segundo principal destino dos passageiros embarcados.Em agosto, foram movimentadas 20,5 mil toneladas de carga e correio, o que significou um incremento de 5,2% de carga, mas um decréscimo de 1,4% no correio.Em termos de chegadas, registou-se o desembarque médio diário de 122,4 mil passageiros em agosto de 2025, correspondendo a um crescimento de 5%..Estudo revela que metade dos portugueses prevê perda do poder de compra no espaço de um ano.Bruxelas multa Gucci, Chloé e Loewe em 157 milhões por restringirem preços de revenda