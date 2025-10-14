Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Líbia Florentino / Global Imagens
Número de passageiros nos aeroportos nacionais atingiu máximos históricos mensais até agosto

Portugal recebeu quase 50 milhões de passageiros nos primeiros oito meses do ano, valor que representa mais um crescimento da atividade. Todos os aeroportos tiveram uma performance positiva.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a

Os aeroportos portugueses registaram um aumento de 4,9% no número de passageiros movimentados nos primeiros oito meses do ano face ao mesmo período de 2024, crescimento idêntico ao verificado no exercício transato (4,5%), revelou esta terça-feira, 14 de outubro, o Instituto Nacional de Estatística (INE). No total, passaram pelos aeroportos portugueses, 49,8 milhões de passageiros entre janeiro e agosto deste ano.

O instituto adianta que, desde o início do ano, registaram-se máximos mensais históricos do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção do mês de fevereiro.

O aeroporto de Lisboa recebeu 24,1 milhões de passageiros, 48,4% do total, apresentando um crescimento homólogo de 3,1%. Faro registou um aumento de 6,8% no movimento de passageiros, totalizando 7,3 milhões ou 14,6% do total. O aeroporto do Porto concentrou 22,7% do total de passageiros movimentados, ou seja, 11,3 milhões, um crescimento de 5,5%.

De acordo com o INE, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos entre janeiro e agosto deste ano, com um crescimento de 2,7% no número de passageiros desembarcados e um aumento de 2,5% nos embarcados face ao mesmo período de 2024.

Já França registou um decréscimo de 1,6% nos passageiros desembarcados e uma quebra de 1,3% nos embarcados, ocupando a segunda posição entre os principais países de origem e de destino dos voos. Espanha, Alemanha e Itália ocuparam a 3ª, 4ª e 5ª posições, respetivamente.

No movimento de carga e correio, os aeroportos nacionais contabilizaram 168,8 mil toneladas entre janeiro e agosto de 2025, um acréscimo de 2,1%. O aeroporto de Lisboa recebeu 78,1% do total, atingindo 131,8 mil toneladas, um aumento homólogo de 3,3%. No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio diminuiu 1,8%.

Na análise ao mês de agosto, o INE informa que os aeroportos nacionais movimentaram 7,8 milhões de passageiros, um crescimento de 5,2% face ao mesmo mês de 2024.

Em agosto, 80,6% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional. Chegaram 3,1 milhões de passageiros, um aumento de 4,8% face ao mesmo mês de 2024. A larga maioria (65,8%) foram provenientes do continente europeu, num crescimento de 4,4%.

O continente americano foi a segunda principal origem, concentrando 9,7% do total de passageiros desembarcados, mais 8,7%.

No que toca aos passageiros embarcados, 81,5% referem-se a tráfego internacional, num total de 3,3 milhões de passageiros, num aumento de 5,5%. Mais de 67% do total tiveram como principal destino aeroportos no continente europeu, o que representou um crescimento de 5,4% face a agosto de 2024. Os aeroportos no continente americano foram o segundo principal destino dos passageiros embarcados.

Em agosto, foram movimentadas 20,5 mil toneladas de carga e correio, o que significou um incremento de 5,2% de carga, mas um decréscimo de 1,4% no correio.

Em termos de chegadas, registou-se o desembarque médio diário de 122,4 mil passageiros em agosto de 2025, correspondendo a um crescimento de 5%.

