A nota de qualidade da dívida portuguesa (rating) subiu de A3 para A2, o sexto melhor na escala da Moody's, anunciou a agência de notação financeira, esta sexta-feira (20 de novembro), seguindo ações semelhantes tomadas nos últimos meses pelas congéneres Fitch (4 de setembro) e Scope (2 de outubro).

A perspetiva é estável, ou seja, a nota A2, nível compatível com o de bom investimento, é para manter nos próximos tempos, a menos que surja algo em contrário.

De acordo com a empresa, uma das cinco entidades certificadas pelo Banco Central Europeu (BCE) para aferir sobre a capacidade dos países cumprirem com os seus compromissos de crédito (pagarem o que devem aos credores), "a decisão de subir o rating para A2 reflete a crescente confiança de que Portugal conseguirá manter políticas que favoreçam a continuação da redução do peso da dívida pública e um crescimento económico robusto, mesmo num contexto político interno mais fragmentado", destacando, em particular, "o amplo consenso político em torno da prudência orçamental e de orçamentos equilibrados".

O comentário surge no final de três dias de discussão e votação do Orçamento do Estado de 2027 (OE2027), em que surgiram grande fraturas entre o governos e os partidos que o suportam (PSD-CDS) e as forças parlamentares da oposição, com estas últimas a aprovarem uma série de alterações à proposta que contrariam os planos do executivo para o próximos ano.

O ambiente azedou, com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a acusar PS e Chega de se unirem num "bloco fatal" que está a "desvirtuar" a proposta original do OE, e que os dois maiores partidos da oposição estão "totalmente empenhados" em empurrar o país, de novo, para um défice público.

Em todo o caso, a proposta de OE já foi aprovada na generalidade, com o apoio do PS. A votação final, depois dos quatro dias de discussão e votos na especialidade, está agendada para 24 de novembro (terça-feira).

No entendimento da Fitch, a situação não é assim tão periclitante à luz do histórico de governação porque o país tem dado muitas provas de que consegue cumprir com as metas ambiciosas de contenção e cortes de despesa e de redução da dívida.

"Os sucessivos governos portugueses demonstraram nos últimos anos capacidade para manter políticas que apoiam simultaneamente a redução da dívida pública e o crescimento económico de médio e longo prazo, apesar de um contexto político cada vez mais fragmentado" e "esse historial reforça a confiança da Moody's de que esta orientação de política económica será mantida nos próximos anos", sublinha a agência, em comunicado.

Os avaliadores explicam que "as perspetivas robustas de crescimento de Portugal continuam a ser apoiadas pelas recentes reformas incluídas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), bem como por reformas da política de imigração que equilibram a continuação da entrada de migrantes qualificados com constrangimentos de capacidade em áreas como a habitação".

A perspetiva da nota A2 é "estável" para assim refletir "o equilíbrio entre a possibilidade de uma redução do peso da dívida pública mais rápida do que o esperado e o risco de um enfraquecimento mais significativo dos indicadores da dívida portuguesa devido ao aumento dos custos de financiamento", isto é, do novo ciclo de subida das taxas de juro para deter a inflação.

No entanto, a Moody's reconhece que o país vive numa tensão, num "equilíbrio", entre "a perspetiva de um desempenho económico mais dinâmico do que atualmente antecipamos, impulsionado pelo investimento e pelo crescimento de serviços profissionais e de tecnologias de informação e comunicação de elevada produtividade" e o risco negativo de "constrangimentos estruturais, como a escassez de habitação", que podem "tornar-se mais exigentes".

Como referido, a Moody's justifica esta melhoria na qualidade do crédito público porque "os sucessivos governos portugueses demonstraram, nos últimos anos, capacidade para manter políticas que apoiam a redução do peso da dívida pública e as perspetivas de crescimento económico de médio e longo prazo, mesmo num contexto político cada vez mais fragmentado".

"Este historial dá-nos maior confiança de que as instituições portuguesas conseguirão manter esta orientação geral de política económica nos próximos anos, embora seja provável que o panorama político fragmentado persista", admite a equipa de analistas que segue Portugal.

Elogio dos pequenos excedentes

Seja como for, a empresa nota que o "amplo consenso político a favor da prudência orçamental e de orçamentos equilibrados permitiu que mesmo os governos minoritários que têm estado no poder desde 2024 [os dois do PSD-CDS, até agora] aprovassem orçamentos com pequenos excedentes globais e excedentes primários superiores a 2% do Produto Interno Bruto (PIB)".

Para o futuro, a agência acredita que "uma orientação política semelhante seja mantida nos próximos anos, levando o peso da dívida pública a diminuir de 89,2% do PIB em 2025 para 84,3% no final de 2027 e para menos de 80% do PIB em 2029".

Além disso, os avaliadores também dão nota positiva à execução do PRR e aos primeiros resultados desses investimentos. Diz que "a implementação eficaz do PRR, bem como as reformas do enquadramento da imigração promovidas por sucessivos governos, demonstraram igualmente a capacidade das instituições portuguesas para continuarem a aplicar políticas favoráveis a um crescimento económico robusto e sustentável".

E deixa uma nota de esperança quanto aos resultados das políticas de imigração.

"Desde 2024, o enquadramento da imigração em Portugal foi reformado de forma a procurar um equilíbrio entre a continuação da imigração líquida positiva para contrariar o envelhecimento da população residente e os constrangimentos de capacidade, como a escassez de habitação", defendem os analistas.

Estas reformas levaram a uma "diminuição significativa da imigração desde 2024", mas a Moody's espera que "a imigração líquida permaneça positiva e em níveis mais sustentáveis nos próximos anos" e que a entrada de estrangeiros "passe a ser cada vez mais dominada por trabalhadores qualificados".