Luís Montenegro, primeiro-ministro.
Luís Montenegro, primeiro-ministro.FOTO: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Economia

Montenegro junta-se a líderes europeus na cimeira do MED9 na Croácia

Em debate estão a segurança no Mediterrâneo, as tensões no Médio Oriente e o futuro orçamento comunitário.
Nuno Braga
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O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, participa esta quarta-feira (7 de outubro) na cimeira do MED9 em Split, Croácia. Este encontro antecede a presidência portuguesa deste grupo que reúne Estados-membros do sul da União Europeia.

A cimeira, que marca o término da presidência croata, conta com a presença de líderes de vários países, incluindo os primeiros-ministros da Croácia, Eslovénia, Grécia, Itália e Malta, além dos Presidentes de Chipre e França. O chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, não estará presente devido a eleições gerais antecipadas em Espanha.

Entre os participantes de destaque estão o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O príncipe Alberto II do Mónaco e o príncipe herdeiro da Jordânia, Hussein Bin Abdullah, também marcam presença.

Os líderes discutirão temas como a resiliência do Mediterrâneo, parcerias sustentáveis e as incertezas geopolíticas do Médio Oriente. Espera-se que abordem também o orçamento comunitário da UE para 2028-2034.

No final da cimeira, deverá ser feita uma declaração conjunta a reafirmar o compromisso dos países em enfrentar desafios comuns e reforçar a segurança e sustentabilidade do Mediterrâneo e da União Europeia.

Portugal, que assumirá a presidência do MED9 em 2027, organizará a 14ª edição da cimeira no próximo ano. Criada em 2013, a aliança MED9 inclui Portugal, Croácia, Chipre, França, Grécia, Malta, Itália, Eslovénia e Espanha, todos parte da bacia mediterrânica e do espaço Schengen (exceto Chipre).

Luís Montenegro, primeiro-ministro.
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