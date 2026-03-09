Luís Montenegro (primeiro-ministro), Joaquim Miranda Sarmento (ministro das Finanças) e António Leitão Amaro (ministro da Presidência).
Economia

Miranda Sarmento: "Não podemos excluir uma situação de défice orçamental" em 2026

Ministro das Finanças está em Bruxelas para o Eurogrupo. Lembrou que em cima do efeito das tempestades, Portugal enfrenta agora o agravamento severo do custo da energia por causa da guerra com o Irão.
Luís Reis Ribeiro
"Não podemos excluir situações de défice" este ano, disse o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em Bruxelas, antes de entrar para a reunião do Eurogrupo (o conselho europeu informal que reúne os ministros das Finanças da Zona Euro).

Os jornalistas correspondentes questionaram o ministro sobre a forma como o governo interpreta e pretende reagir aos impactos desta nova crise, agora espoletada pela guerra dos EUA e de Israel contra o Irão.

O conflito, que começou no passado dia 28 de fevereiro, fez disparar o preço do petróleo, que nesta segunda-feira já vai a caminho dos 103 dólares por barril (contrato Brent para entrega em maio).

Sarmento e o governo liderado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, já referiram, várias vezes, que as contas públicas de 2025 devem ter terminado com um excedente orçamental ligeiramente superior aos previstos 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB).

O Orçamento do Estado para este ano (OE 2026) tem como meta um excedente de 0,1% do PIB.

Mas, desde o comboio de tempestades que assolou o país (sobretudo a região Centro), e agora a guerra do Irão, levou os políticos a esmorecerem no domínio da disciplina orçamental.

Sarmento, que na altura das tempestades, dizia, contrariando até o seu colega da Economia, Manuel Castro Almeida, que Portugal iria na mesma tem as contas equilibradas, hoje surge mais recuado nessa proposição.

Esta segunda, disse que "continuamos comprometidos com o equilíbrio das contas públicas, a redução da dívida pública”, “os bons resultados de 2025, permitiam que olhássemos para 2026 como sendo um caminho um bocadinho menos estreito, mas agora, com o comboio de tempestades e este conflito, o caminho voltou a ficar bastante estreito”.

