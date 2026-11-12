Meta de crescimento de 3% do PIB "tornou-se mais difícil" de atingir, admite ministro das Finanças

O ministro das Finanças admitiu esta quinta-feira (12) que a meta de um crescimento acima dos 3% da economia portuguesa até final da legislatura se tornou “mais difícil” face ao contexto internacional e ao chumbo das reformas pretendidas pelo Governo.

“Veremos, mas, entre o contexto internacional e reformas que não tem sido possível serem aprovadas no parlamento, tornou-se mais difícil esse objetivo”, afirmou Joaquim Miranda Sarmento durante a 5.ª edição da CNN Portugal International Summit, que decorre no Centro de Congressos do Estoril.

Clarificando que a meta dos 3% foi traçada para “o final da legislatura”, em 2029, o ministro começou por afirmar ser preciso esperar pelos “números finais do PIB [Produto Interno Bruto]”, recordando que “tem havido revisões de PIB significativas”.

“Ainda em setembro de 2025 o INE [Instituto Nacional de Estatística] reviu o PIB de 2023 de 2,3% para 3,1%, portanto veremos os números finais”, disse.

Ainda assim, Joaquim Miranda Sarmento salientou que, entretanto, “o contexto internacional alterou-se significativamente”, ao mesmo tempo que “várias reformas” que o atual Governo tentou fazer - “a começar pelo Código de Trabalho”, que destacou como “um dos principais estrangulamentos da competitividade da economia portuguesa” - não foram aprovadas.

Como resultado, reconheceu, “tornou-se mais difícil esse objetivo” de um crescimento de 3% da economia portuguesa.