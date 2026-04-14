Mau tempo: Governo pede a Bruxelas apoio do Fundo de Solidariedade para prejuízos superiores a 5300 milhões

O Governo submeteu a Bruxelas um pedido de apoio ao Fundo de Solidariedade da União Europeia (UE) para prejuízos superiores a 5.300 milhões de euros devido ao mau tempo, anunciou esta terça-feira (14) o Ministério da Economia e da Coesão Territorial.Portugal foi atingido por um comboio de tempestades entre 22 de janeiro e 15 de fevereiro, que afetou, sobretudo, a região Centro.“O Governo submeteu ontem [segunda-feira], junto da Comissão Europeia, o pedido de apoio ao Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) para prejuízos totais superiores a 5.300 milhões de euros causados pelo comboio de tempestades”, divulgou, em comunicado, o ministério liderado por Castro Almeida.No pedido, o executivo assinalou que Portugal foi assolado por sete tempestades, com ventos que ultrapassaram os 130 quilómetros por hora, a que se somou um recorde de precipitação, bem como cheias, derrocadas e agitação marítima..Prejuízos no setor agrícola já rondam 500 milhões, mas apoios continuam por chegar