Jovens utilizaram mais de metade da garantia do Estado para compra de casa

Os jovens até aos 35 anos celebraram 2498 contratos de crédito à habitação própria permanente com garantia do Estado no passado mês de novembro, perfazendo um total de 522 milhões de euros, divulgou esta segunda-feira, 5 de janeiro, o Banco de Portugal. Segundo a instituição, foi já utilizado "mais de metade do montante total atribuído pelo Estado no âmbito do regime de garantia pessoal para jovens até aos 35 anos". Como adianta, no final de novembro, "estavam utilizados 52,8% (626 milhões de euros) do montante total atribuído pelo Estado para garantia no âmbito deste regime".Os contratos firmados em novembro representaram 47,8% dos contratos e 50,2% do montante contratado por jovens até aos 35 anos para a compra de habitação. O BdP dá nota que o número de contratos com garantia do Estado e o montante contratado diminuíram 5,4% e 3,5%, respetivamente, face ao mês de outubro de 2025.Até ao final de novembro de 2025, foram celebrados quase 23 mil contratos de crédito à habitação própria e permanente ao abrigo do regime de garantia do Estado, num total de 4,5 mil milhões de euros. Estes contratos corresponderam a 42% do número de contratos e 44,4% do montante contratado por jovens até aos 35 anos.O BdP informa ainda que no total do crédito concedido até novembro pelo sistema financeiro para aquisição de casa, os contratos com garantia pública representaram 23,2% do número de contratos e 26,5% do montante de crédito concedido.