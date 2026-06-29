Ricardo Gomes, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).
Ricardo Gomes, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).Foto: Paulo Spranger
Economia

IVA a 6%: "Não vale a pena confiar em nenhuma medida antes de a AT se pronunciar"

Construção está a aguardar a interpretação do Fisco do pacote lançado pelo Governo para promover habitação e, enquanto isso, quase parou, diz o novo presidente da AICCOPN. Licenciamentos já caíram.
Sónia Santos Pereira
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