Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças.
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças.
Economia

INE divulga esta quinta-feira ‘brilharete’ orçamental em 2025, com excedente superior ao previsto

O INE vai divulgar o saldo orçamental de 2025, com um excedente orçamental de entre 0,5% e 1% do PIB, acima dos 0,3% previstos por Miranda Sarmento. Sem despesas extraordinárias, como os apoios à Ucrânia e os suplementos a pensionistas, ficaria acima de 1%. Números contrariam Mário Centeno, que previa défice em 2025.
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