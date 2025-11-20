IAPMEI distingue quase quatro mil PME com estatuto Excelência

O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação e o Turismo de Portugal, em parceria com o sistema financeiro e o Banco Português de Fomento, distinguiram esta quinta-feira, 20 de novembro, 3925 empresas com o estatuto PME Excelência 2024. Estes prémios, atribuídos desde 2009, visam reconhecer as empresas que demonstram solidez financeira, capacidade de inovação e contributo relevante para o desenvolvimento económico do país.Estas quase quatro mil empresas, que respondem por 125 729 postos de trabalho no país, somam um volume de negócios da ordem dos 17 mil milhões de euros em 2023, um aumento de 19% face a 2022. Juntas exportaram cerca de 2,8 mil milhões de euros, um crescimento de 20,4%. Os resultados líquidos atingiram os 2,4 mil milhões de euros, um incremento de 44% na mesma análise comparativa. Segundo as informações divulgadas pelo IAPMEI, este universo empresarial gerou um EBITDA de 3,5 mil milhões de euros em 2023 (mais 38,2%). A autonomia financeira média era de 64,8% no fim desse ano, tendo aumentado 6,1 pontos percentuais face a 2022. O ativo global atingiu os 14,7 mil milhões de euros.Os indicadores dão mostra de "um forte incremento da atividade e da presença nos mercados externos" destas PME em 2023, "uma melhoria substancial do desempenho económico e o aumento do investimento", com reforço dos níveis de capitalização, diz o IAPMEI em comunicado. "As PME Excelência são o reflexo da melhor gestão e da resiliência do nosso tecido empresarial", afirma José Pulido Valente, presidente da agência na nota enviada à imprensa.A grande maioria das distinções foi obtida por pequenas empresas. No total, representam 72,3% (2839) das 3925 distinguidas. As médias empresas correspondem a 21,2% (833) e as microempresas pesam 6,4% (253). Os setores do comércio e indústria continuam a liderar em representatividade no universo PME Excelência 2024, com 961 (24,5%) e 841 empresas (21,4%), respetivamente. Seguem-se os setores do turismo, com 787 empresas (20,1%), dos serviços, com 549 (14%), e da construção e imobiliário, que reúne 543 (13,8%).Os distritos com maior número de empresas distinguidas foram Lisboa (817 empresas; 20,8% do total), Porto (725; 18,5%), Braga (364; 9,3%) e Faro (315; 8%).Segundo o comunicado, "a evolução da PME Excelência nos últimos cinco anos não evidencia mudanças estruturais de relevo, ao nível da sua implantação regional ou da classe dimensional". O comércio agrega a maior percentagem de empresas com estatuto PME Excelência, com valores que oscilam entre os 25% e os 30% nestes últimos cinco anos. A indústria extrativa e transformadora mantém a segunda posição, com valores médios a rondar os 24%. O turismo é o terceiro setor, com um peso relativo de 20%, tendo superado a posição que alcançou em 2019. Em termos de posição relativa, seguem-se os setores dos serviços e da construção e imobiliário, com cerca de 14% das empresas PME Excelência.Os prémios, que reconhecem o mérito e a solidez destas sociedades empresariais, foram entregues numa cerimónia que decorreu em Guimarães e que contou com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro, do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, e do secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, bem como de representantes das entidades parceiras e das empresas distinguidas..Exportações valem 70% do negócio das conserveiras, mas o país importa 50% do que consome.O polo onde o “diabo” do plástico é transformado em soluções inovadoras e ecológicas\n