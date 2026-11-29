Habitação: Nove municípios agravaram o IMI sobre 7627 imóveis devolutos
Nove municípios cobraram em 2025 uma taxa agravada do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) sobre 7.627 imóveis devolutos em zonas de pressão urbanística, representando cerca de 0,7% do total, segundo informou o Ministério das Finanças.
Em 2024, os mesmos nove municípios - Almada, Angra do Heroísmo, Lisboa, Mafra, Matosinhos, Odivelas, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu - tinham aplicado uma taxa agravada do IMI sobre 6.897 prédios urbanos, um número inferior em cerca de 12% ao do ano passado.
No total dos nove concelhos, os imóveis com IMI agravado representaram apenas 0,7% do total de prédios urbanos registados em 2025 e 0,6% em 2024.
Em vigor há vários anos, o Código do IMI prevê, no seu artigo 112.º-B, que os municípios identifiquem os prédios ou frações autónomas devolutos há mais de um ano, os prédios em ruínas e os terrenos para construção e que definam, em assembleia municipal, o agravamento do imposto a aplicar aos proprietários, de modo a que os imóveis sejam reabilitados e regressem ao mercado de habitação.
Assim, o IMI pode ser elevado até ao triplo da taxa normal do imposto – que, dependendo do município, pode variar entre 0,3% e 0,45% – mas, em zonas de pressão urbanística, pode ir até dez vezes mais do que a taxa normal, com acréscimos anuais de 20% até ao limite de vinte vezes a taxa normal.
De acordo com os dados fornecidos à Lusa pelo Ministério das Finanças, o concelho de Lisboa é aquele em que mais imóveis - 5.864 -viram o seu IMI agravado em 2025, representando cerca de 1,3% do total de 453.653 prédios urbanos existentes.
Em 2024, 5.687 dos 451.731 imóveis registados tiveram o imposto majorado (cerca de 1,3% do total).
Almada, outra das zonas de maior pressão urbanística, agravou o IMI sobre 319 imóveis em 2025, o que corresponde a cerca de 0,2% dos 133.771 prédios existentes. Em 2024, a proporção tinha sido idêntica - 269 em 133.646 imóveis (0,2% do total).
Em Matosinhos, registou-se um avanço de 65 para 883 imóveis com imposto agravado entre 2024 e 2025, com o número de prédios com tributação aumentada no último ano a representar cerca de 0,8% dos 116.947 prédios registados.
Odivelas praticou pela primeira vez em 2025 o imposto agravado sobre 27 dos 88.775 prédios urbanos existentes, ao passo que Setúbal, apesar de ter aumentado o IMI sobre 414 dos 86.408 imóveis em 2024, terá prescindido de o fazer em 2025, já que as Finanças não têm dados sobre o último ano.
Nos restantes quatro concelhos, Angra do Heroísmo impôs um IMI agravado em 2025 sobre 191 imóveis, Mafra sobre 138, Viana do Castelo sobre 156 e Viseu sobre 49 - entre 0,1 e 1% do parque total de prédios urbanos.
Dos nove municípios analisados, apenas em Viseu diminuiu o número de devolutos com imposto agravado nos dois últimos anos, recuando de 69 para 49. Nos restantes, subiu sempre.