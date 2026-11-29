Nove municípios cobraram em 2025 uma taxa agravada do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) sobre 7.627 imóveis devolutos em zonas de pressão urbanística, representando cerca de 0,7% do total, segundo informou o Ministério das Finanças.

Em 2024, os mesmos nove municípios - Almada, Angra do Heroísmo, Lisboa, Mafra, Matosinhos, Odivelas, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu - tinham aplicado uma taxa agravada do IMI sobre 6.897 prédios urbanos, um número inferior em cerca de 12% ao do ano passado.

No total dos nove concelhos, os imóveis com IMI agravado representaram apenas 0,7% do total de prédios urbanos registados em 2025 e 0,6% em 2024.

Em vigor há vários anos, o Código do IMI prevê, no seu artigo 112.º-B, que os municípios identifiquem os prédios ou frações autónomas devolutos há mais de um ano, os prédios em ruínas e os terrenos para construção e que definam, em assembleia municipal, o agravamento do imposto a aplicar aos proprietários, de modo a que os imóveis sejam reabilitados e regressem ao mercado de habitação.

Assim, o IMI pode ser elevado até ao triplo da taxa normal do imposto – que, dependendo do município, pode variar entre 0,3% e 0,45% – mas, em zonas de pressão urbanística, pode ir até dez vezes mais do que a taxa normal, com acréscimos anuais de 20% até ao limite de vinte vezes a taxa normal.

De acordo com os dados fornecidos à Lusa pelo Ministério das Finanças, o concelho de Lisboa é aquele em que mais imóveis - 5.864 -viram o seu IMI agravado em 2025, representando cerca de 1,3% do total de 453.653 prédios urbanos existentes.

Em 2024, 5.687 dos 451.731 imóveis registados tiveram o imposto majorado (cerca de 1,3% do total).

Almada, outra das zonas de maior pressão urbanística, agravou o IMI sobre 319 imóveis em 2025, o que corresponde a cerca de 0,2% dos 133.771 prédios existentes. Em 2024, a proporção tinha sido idêntica - 269 em 133.646 imóveis (0,2% do total).

Em Matosinhos, registou-se um avanço de 65 para 883 imóveis com imposto agravado entre 2024 e 2025, com o número de prédios com tributação aumentada no último ano a representar cerca de 0,8% dos 116.947 prédios registados.

Odivelas praticou pela primeira vez em 2025 o imposto agravado sobre 27 dos 88.775 prédios urbanos existentes, ao passo que Setúbal, apesar de ter aumentado o IMI sobre 414 dos 86.408 imóveis em 2024, terá prescindido de o fazer em 2025, já que as Finanças não têm dados sobre o último ano.

Nos restantes quatro concelhos, Angra do Heroísmo impôs um IMI agravado em 2025 sobre 191 imóveis, Mafra sobre 138, Viana do Castelo sobre 156 e Viseu sobre 49 - entre 0,1 e 1% do parque total de prédios urbanos.

Dos nove municípios analisados, apenas em Viseu diminuiu o número de devolutos com imposto agravado nos dois últimos anos, recuando de 69 para 49. Nos restantes, subiu sempre.