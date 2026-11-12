Habitação. FMI aconselha Portugal a melhorar oferta de casas para travar subida dos preços

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aconselhou esta quinta-feira (12) Portugal a adotar medidas para aumentar a oferta de habitação, revitalizar o mercado de arrendamento e expandir a habitação social, visando melhorar a acessibilidade e conter os preços das casas.

“Melhorar a acessibilidade da habitação em termos de preços exige medidas para aumentar a oferta, revitalizar o mercado de arrendamento e, eventualmente, expandir a habitação social”, afirmou o diretor do Departamento Europeu do FMI, Mateusz Szczurek, em resposta à agência Lusa num encontro com jornalistas europeus em Bruxelas.

O responsável sublinhou que os problemas de oferta “não são exclusivos de Portugal”, sendo também significativos em Espanha e em outros países europeus, e reconheceu que a sua resolução poderá exigir “um trabalho regulatório considerável”.

“O caminho parece ser claro. Naturalmente, estas medidas levam tempo até produzirem efeitos nos preços”, adiantou Mateusz Szczurek à Lusa.

Já questionado sobre a situação orçamental portuguesa, o diretor-adjunto do Departamento Europeu do FMI, Helge Berger, destacou o desempenho das contas públicas nos últimos três anos, considerando que o país teve um comportamento “excecionalmente positivo” nesta matéria.

“Assistimos a uma evolução do saldo primário - que exclui os pagamentos de juros da dívida - para valores claramente positivos, e acreditamos que esta tendência se irá manter”, observou.