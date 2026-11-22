Abastecer o automóvel volta a ficar mais barato a partir desta segunda-feira, 23 de novembro, mas a poupança será menor do que a inicialmente prevista pelo mercado, à conta das mexidas no ISP. Nos placards dos postos, os preços deverão oscilar entre 1,86 e 2,20 euros no gasóleo e entre 1,66 e 2,02 euros na gasolina 95, consoante a marca e a localização.

Através da Portaria n.º 527-A/2026/1, publicada na sexta-feira em suplemento do Diário da República, o Governo cortou de novo o desconto extraordinário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). Na prática, o agravamento fiscal absorve cerca de um cêntimo por litro da descida estimada, fixando o recuo final em torno dos 3,5 cêntimos tanto no gasóleo simples como na gasolina simples 95, quando as previsões apontavam para uma queda de 4,5 cêntimos.

Com esta atualização, a gasolina simples 95 soma a sexta semana consecutiva de descidas, enquanto o gasóleo simples completa a terceira semana seguida de recuo. Tendo por base os preços médios de referência divulgados na sexta-feira pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) - 2,071 euros por litro no gasóleo simples e 1,883 euros na gasolina simples 95 -, o litro de gasóleo deverá descer para cerca de 2,036 euros. Já a gasolina simples 95 deverá recuar para perto de 1,848 euros por litro.

Feitas as contas à carteira dos condutores, atestar um depósito de 50 litros com gasóleo simples passará a custar em média 101,80 euros, o que representa uma poupança de 1,75 euros face aos 103,55 cobrados no fecho da semana passada. No caso da gasolina simples 95, encher os mesmos 50 litros ficará por cerca de 92,40 euros, menos 1,75 euros do que os 94,15 registados anteriormente.

Esta nova redução do alívio fiscal prolonga a tendência das últimas semanas. Na revisão anterior, a 16 de novembro, o Executivo já tinha cortado o desconto extraordinário em 1,02 cêntimos no gasóleo e 0,16 cêntimos na gasolina, antes de IVA.

Com a nova portaria, a taxa unitária do ISP passa de 279,79 para 288,08€ por mil litros no gasóleo rodoviário e de 459,95 para 467,85€ por mil litros na gasolina sem chumbo. Apesar da ligeira travagem fiscal, os preços mantêm uma trajetória descendente acumulada desde o final de outubro, altura em que a gasolina superava os 2€/l e o gasóleo rondava os 2,19€.