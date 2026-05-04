Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Bruxelas, 4 de maio de 2026.
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Bruxelas, 4 de maio de 2026.Foto: OLIVIER HOSLET / EPA
Economia

Governo poupa nos apoios dos combustíveis em nome da "prudência orçamental"

Alemanha, Itália, Espanha, Portugal e Áustria pediram a Bruxelas a criação de uma nova taxa sobre as empresas de energia. “A Comissão disse que cada país pode tomar a sua decisão”, declarou Sarmento.
Luís Reis Ribeiro
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