Governo decide na próxima semana apoios para transportes, bombeiros e IPSS

O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou esta quarta-feira (9 de setembro) que o Governo aprovou uma extensão, até ao fim do ano, ao apoio extraordinário ao gasóleo agrícola.

Falando numa sessão solene após a reunião de Conselho de Ministros, realizada em Bragança, o chefe do executivo indicou que o apoio, no valor de 10 cêntimos por litro, será prolongado até dia 31 de dezembro, depois de ter expirado no final de junho.

"Uma das decisões que tomámos foi precisamente a de prolongar até ao final do ano o apoio extraordinário ao gasóleo agrícola, portanto ao setor da agricultura e da floresta, que se consagra com 10 cêntimos por litro, um regime que esteve em vigor até 30 de junho e que nós prolongamos agora de 30 de junho até 31 de dezembro", afirmou Luís Montenegro, que falava no final do Conselho de Ministros que decorreu hoje, na Universidade Politécnica de Bragança.

O primeiro-ministro adiantou ainda que, no Conselho de Ministros da próxima semana, será tomada uma decisão relativamente a outros setores, como os transportes, táxis, associações humanitárias de bombeiros e IPSS.

"Sobre estas outras áreas, o Conselho de Ministros tomará uma decisão na próxima semana. Hoje transmito-vos aquela que foi a nossa decisão relativamente à agricultura", salientou Luís Montenegro.

Estas medidas, segundo o primeiro-ministro, querem "diminuir o impacto que é de facto muito, muito significativo do aumento do preço dos combustíveis na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida das empresas, na vida das instituições".