Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal. Lisboa, 25 de março de 2026.
Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal. Lisboa, 25 de março de 2026.Foto: Reinaldo Rodrigues
Economia

Governador do Banco de Portugal arrefece entusiasmo do governo com o 'brilharete' orçamental

"Há maior pressão na despesa com o conflito [no Médio Oriente] e há mais pressão para aumentar apoios a famílias e empresas, na sequência das tempestades", recordou Álvaro Santos Pereira.
Luís Reis Ribeiro
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