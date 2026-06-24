Estudantes do Ensino Superior numa manifestação em Lisboa a pedir mais soluções de habitação.
Estudantes do Ensino Superior numa manifestação em Lisboa a pedir mais soluções de habitação.Foto: Leonardo Negrão
Economia

FMI pede fim dos apoios aos jovens na habitação e no IRS e quer nova reforma das pensões

Fundo diz que isenções específicas para jovens aumentam custo e complexidade orçamental, "sem evidência clara de eficácia na redução da emigração", além de distorcerem o mercado imobiliário.
Luís Reis Ribeiro
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